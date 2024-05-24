Лавров сообщил о нанесении ударов по территории России оружием США

Лавров: оружием США и других стран Запада уже наносятся удары по России

С помощью оружия, поставляемого Украине из США и других стран Запада, уже наносятся удары по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по цели на российской территории, прежде всего гражданской инфраструктуре и по живым кварталам. Так что это на их совести», — заявил глава МИД.

Лавров назвал «уловками» попытки США делать «успокоительные заявления» и утверждать, что решение о позволении Украине наносить удары по российской территории еще не принято.

Ранее глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол показал карту России с территорией, которую могут атаковать полученные Киевом оперативно-тактические ракеты ATACMS. Он призвал руководителя Госдепа Энтони Блинкена позволить ВСУ атаки по России.