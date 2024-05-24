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16:07, 24 мая 2024Мир

МИД России прокомментировал принятие ООН резолюции о геноциде в Сребренице

Захарова: резолюция ООН о геноциде в Сребренице носит антисербский характер

Фото: Damir Sagolj FMS / Reuters

Принятая Генассамблеей ООН резолюция о международном дне памяти геноцида в Сребренице носит антисербский характер, она только усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Этот документ является очередной безответственной попыткой западников переписать историю и закрепить отвечающую их геополитическим интересам трактовку обстоятельств, связанных с межнациональным конфликтом на территории бывшей Югославии», — прокомментировала она ситуацию.

По словам дипломата, резолюция носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер, поэтому не будет способствовать межнациональному примирению и единству бошняков, сербов и хорватов, а возымеет обратный эффект. «Под угрозой –- Дейтонское мирное соглашение, которое лежит в основе государственности Боснии и Герцеговины», — уточнила она.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Россия вместе с единомышленниками пыталась «вразумить» авторов антисербской затеи, однако «западники», на чьей совести и останутся пагубные последствия резолюции, не захотели слушать ни русских, ни сербов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию, Китай и другие страны за отказ поддержать резолюцию по геноциду в Сребренице в 1995 году. Он также выразил благодарность ОАЭ, государствам Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, воздержавшимся или проголосовавшим против нее.

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      Виктория Кондратьева
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