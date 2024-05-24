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15:20, 24 мая 2024Мир

МИД России заявил об ознакомлении с проектом коммюнике саммита по Украине

Захарова: Россия располагает проектом коммюнике саммита по Украине в Швейцарии

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия располагает проектом коммюнике саммита по Украине в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

По ее словам, проект содержит 9 из 10 пунктов так называемой «формулы мира» президента страны Владимира Зеленского.

«У нас есть, не скрою, проект итогового коммюнике так называемого саммита (...) Вот что там говорится: "Мы поручаем нашим уполномоченным представителям проработать эти рамки в ходе серии тематических конференций и встреч, которые состоятся в ближайшие месяцы. Они будут посвящены следующим темам". И далее перечисляются девять из десяти пунктов так называемой формулы Зеленского», — рассказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что в проекте коммюнике не хватает только десятого пункта «формулы Зеленского», который предполагает фиксацию окончания боевых действий. Дипломат заключила, что на саммите не будет предъявлено никакого нового подхода к процессу урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что Бразилия и Китай предложили провести новую конференцию по Украине, которая будет устраивать как Москву, так и Киев. Отмечается, что конференция должна быть проведена с равноправным участием всех сторон, а также справедливым обсуждением всех мирных планов.

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      Виктория Кондратьева
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