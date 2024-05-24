Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 24 мая 2024Мир

На Западе назвали уязвимое место НАТО

Bloomberg: Аландские острова стали уязвимым местом Финляндии и НАТО

Фото: Virginia National Guard / Wikimedia

Аландские острова, входящие в состав Финляндии и имеющие демилитаризованный статус, являются уязвимым местом НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего генерал-майора вооруженных сил Финляндии и члена парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекку Товери.

«Если у вас будет контроль над всеми Аландскими островами, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. (…) Тогда мы [НАТО] в полной заднице», — заявил экс-генерал.

В связи с этим Товери призвал закрыть российское консульство на Аландских островах и разрешить финским войскам проводить на тренировки на этой территории. В качестве примера бывший генерал привел шведский остров Готланд, с которого Швеция сняла демилитаризованный статус после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году. По словам Товери, Аландские острова для обороноспособности Финляндии и НАТО играют более важную роль, чем Готланд для Швеции.

22 мая главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден сообщил, что королевство усилило оборону острова Готланд из-за России.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

      Хави прокомментировал увольнение из «Барселоны»

      В Госдуме подписали рекомендации по совершенствованию налоговой системы

      В Белоруссии задержали двоих граждан Таджикистана за подготовку к теракту

      Основатель Nvidia резко разбогател

      Раскрыта сумма полученной замгубернатора Краснодарского края взятки

      Певицу Нюшу заподозрили в пластике лица

      В России испытают робота-сапера

      Раскрыта дата выхода полнометражного фильма по сериалу «Король и Шут»

      Фитнес-тренер дала советы по выбору одежды и обуви для скандинавской ходьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше