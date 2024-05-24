На Западе назвали уязвимое место НАТО

Bloomberg: Аландские острова стали уязвимым местом Финляндии и НАТО

Аландские острова, входящие в состав Финляндии и имеющие демилитаризованный статус, являются уязвимым местом НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на бывшего генерал-майора вооруженных сил Финляндии и члена парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекку Товери.

«Если у вас будет контроль над всеми Аландскими островами, вы сможете перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. (…) Тогда мы [НАТО] в полной заднице», — заявил экс-генерал.

В связи с этим Товери призвал закрыть российское консульство на Аландских островах и разрешить финским войскам проводить на тренировки на этой территории. В качестве примера бывший генерал привел шведский остров Готланд, с которого Швеция сняла демилитаризованный статус после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году. По словам Товери, Аландские острова для обороноспособности Финляндии и НАТО играют более важную роль, чем Готланд для Швеции.

22 мая главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден сообщил, что королевство усилило оборону острова Готланд из-за России.