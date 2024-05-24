Новые владельцы «Яндекса» продлят сбор заявок на обмен акций

Владельцы «Яндекса» продлят сбор внебиржевых заявок на обмен акций Yandex N.V.

Новые владельцы «Яндекса», ПИФ «Консорциум. Первый» запланировали продлить сбор внебиржевых заявок на обмен и выкуп акций нидерландской Yandex N.V. Об этом со ссылкой на сообщение основного акционера компании пишет агентство «Прайм».

«Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта — до 17 июня 2024 года включительно», — рассказали в консорциуме. Компания приняла такое решение в ответ на запрос со стороны инвесторов. Для них в крупнейших городах будут дополнительно открыты три офиса внебиржевого агента, добавили в ПИФ «Консорциум. Первый».

Владельцы «Яндекса» считают, что продление сроков даст инвесторам больше времени для сбора нужных для процедуры документов, а также упростит сбор необходимых документов.

Ранее стало известно, что совет директоров российского энергохолдинга «Газпром» рекомендовал собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам деятельности компании в 2023 году. Окончательное решение по этому вопросу акционеры примут на заседании, которое состоится 28 июня 2024 года. В 2023 году компания столкнулась с убытками на общую сумму в 629 миллиардов рублей на фоне падения выручки на 26,8 процента (до 8,542 триллиона).