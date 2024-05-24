Парламент Грузии запланировал преодолеть вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето президента Зурабишвили

Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, передает ТАСС.

27 мая, как сообщает парламент, проведется заседание юридического комитета, где произойдет обсуждение вопроса наложения вето президента на закон об иноагентах. В случае если комитет одобрит преодоление вето парламентом, то вопрос будет вынесен на пленарное заседание 28 мая.

В субботу, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что власти США начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах. По словам Блинкена, ограничительные меры затронут в том числе лиц, «ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания».

