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12:56, 24 мая 2024Бывший СССР

Парламент Грузии запланировал преодолеть вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето президента Зурабишвили

Фото: Zurab Tsertsvadze / Reuters

Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах, передает ТАСС.

27 мая, как сообщает парламент, проведется заседание юридического комитета, где произойдет обсуждение вопроса наложения вето президента на закон об иноагентах. В случае если комитет одобрит преодоление вето парламентом, то вопрос будет вынесен на пленарное заседание 28 мая.

В субботу, 18 мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон об иноагентах. Она назвала вето очень простым, так как «закон не подлежит никаким изменениям» и должен быть отменен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что власти США начнут введение визовых ограничений в отношении Грузии из-за закона об иноагентах. По словам Блинкена, ограничительные меры затронут в том числе лиц, «ответственных за меры подавления против гражданского общества путем насилия или запугивания».

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      Валентин Карант
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