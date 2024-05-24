Переехавший в Россию украинский футболист назвал удивившие его в Европе вещи

Футболист «Торпедо» Руслан Червяков заявил, что в Европе его поразила сиеста

Украинский футболист московского «Торпедо» Руслан Червяков в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвал удивившие его в Европе вещи.

Спортсмен заявил, что его поразила сиеста, так как в этот период времени никто не работает, как бы срочно человеку ни нужно было бы выполнить дело. «Например, ты приехал из другого города, стоишь полчаса в очереди на подачу документов, часы пробивают 13:00 — и все. Женщина, которая документы принимает, ложится на раскладушку и начинает смотреть телевизор», — рассказал он.

Червяков был воспитанником академии испанской «Валенсии». Он выступает за «Торпедо» с лета 2023 года. До этого он представлял украинские «Днепр», «Шахтер» и «Ингулец».

Ранее украинский футболист Артур Мурза, выступающий за российский клуб «Муром» из Второй лиги, описал отношение к России. «Меня воспитали на дружбе между украинцами и русскими. Россия всегда будет для меня братской страной», — поделился он.

