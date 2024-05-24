Песков назвал цели СВО понятными

Пресс-секретарь Песков назвал цели спецоперации понятными

Цели специальной военной операции (СВО) являются понятными, так же, как и текущие реалии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Цели эти понятны, реалии также понятны, есть Конституция РФ, где зафиксирован состав РФ, включая четыре новые территории», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что для завершения специальной военной операции в 2024 году нужно консолидироваться. «Что касается специальной военной операции и ее завершения в интересах людей (...) для этого нужно особым образом консолидироваться, и тогда великая победа наступит действительно в самое ближайшее время», — пояснил политик.

Помимо того, глава Чечни Рамзан Кадыров спрогнозировал сроки завершения спецоперации. Он считает, что окончания СВО можно ожидать в июне или июле 2024 года. Политик также подчеркнул, что, если бы он самостоятельно принимал решения, конфликт завершился бы за три месяца.