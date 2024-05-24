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15:19, 24 мая 2024Культура

Подруга Киркорова оценила вокальные данные Пугачевой

Диджей Гусева заявила, что Пугачева начала терять голос

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Подруга певца Филиппа Киркорова, диджей Катя Гусева оценила вокальные данные исполнительницы Аллы Пугачевой. Ее слова приводит MK.RU.

Гусева сообщила, что послушала новую песню Пугачевой «Ложный стыд» и ей показалось, что певица начала терять голос. «Голос как будто не Аллы Борисовны. Возможно, стихи хорошие. Но голос у Пугачевой неузнаваемый. Мне кажется, его просто нет», — заявила она.

При этом диджей назвала Пугачеву легендарной личностью и отметила, что не имеет ничего против ее нового творчества, «несмотря на нюансы».

Ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что принципиально не интересуется свежим творчеством исполнительницы. «Для меня эта тема закрыта, все ушло. Не хочу больше давать о ней никаких комментариев. Зачем поднимать мертвецов из гробов», — пояснил он.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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