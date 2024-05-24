Похитившие российского подростка ради денег мужчины пойдут под суд

В Новосибирске дело пятерых похитителей студента, ограбивших его, отдали под суд

Начало событий в новости Неизвестные похитили российского подростка и заставили его снять деньги с карты

В Новосибирске уголовное дело в отношении пятерых похитителей 16-летнего студента первого курса колледжа, которые ограбили его на 250 тысяч рублей, отдали на рассмотрение в суд. Об этом сообщает NGS.RU.

Известно, что напавшим на подростка от 19 до 24 лет. Мужчины обвиняются по статьям о вымогательстве и о похищении человека. Четверо из них находятся под стражей, один — под домашним арестом.

По данным издания, все произошло вечером 18 декабря 2023 года на улице Ленина в Новосибирске. Неизвестные напали на студента первого курса колледжа, а затем, угрожая насилием, затащили в машину и потребовали деньги. Потерпевшего подвезли к банкомату, где заставили снять 250 тысяч рублей, и потом отпустили.