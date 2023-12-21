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17:47, 21 декабря 2023Силовые структуры

Неизвестные похитили российского подростка и заставили его снять деньги с карты

В Новосибирске вымогатели похитили подростка и заставили отдать им 250 тыс руб

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Новосибирске неизвестные похитили 16-летнего подростка и заставили его снять с карты 250 тысяч рублей. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, все произошло вечером 18 декабря на улице Ленина в Новосибирске. Неизвестные напали на студента первого курса колледжа, а затем, угрожая насилием, затащили в машину и потребовали деньги. Потерпевшего подвезли к банкомату, где заставили снять 250 тысяч рублей, и потом отпустили.

В отношении злоумышленников возбуждено два уголовных дела по пунктам «а», «д», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека») и пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

Ранее частному детективу из Владивостока дали девять лет колонии за похищение человека для расправы.

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      Олеся Мицкевич
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