Неизвестные похитили российского подростка и заставили его снять деньги с карты

В Новосибирске вымогатели похитили подростка и заставили отдать им 250 тыс руб

В Новосибирске неизвестные похитили 16-летнего подростка и заставили его снять с карты 250 тысяч рублей. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, все произошло вечером 18 декабря на улице Ленина в Новосибирске. Неизвестные напали на студента первого курса колледжа, а затем, угрожая насилием, затащили в машину и потребовали деньги. Потерпевшего подвезли к банкомату, где заставили снять 250 тысяч рублей, и потом отпустили.

В отношении злоумышленников возбуждено два уголовных дела по пунктам «а», «д», «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека») и пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 163 («Вымогательство») УК РФ.

Ранее частному детективу из Владивостока дали девять лет колонии за похищение человека для расправы.