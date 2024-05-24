Полковник ВСУ возглавил украинское новостное агентство
Руководителем украинского новостного агентства «Укринформ» назначили полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Череватого. Об этом написал временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
По словам Карандеева, Череватый не только обладает воинским званием полковника, но и является военным журналистом. Кроме того, Череватый представляет восточную группировки ВСУ. У военного есть ученая степень кандидата политических наук.
Ранее Череватый рассказал о главной цели для ВСУ. По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы является более мощной, чем украинская. «Российские станции РЭБ — это цель №1», — отметил он. До этого эффективность российских систем РЭБ признал министр обороны Украины Алексей Резников.