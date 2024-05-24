Полковник ВСУ возглавил украинское новостное агентство

Полковник ВСУ Череватый возглавил украинское новостное агентство «Укринформ»

Руководителем украинского новостного агентства «Укринформ» назначили полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Череватого. Об этом написал временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Карандеева, Череватый не только обладает воинским званием полковника, но и является военным журналистом. Кроме того, Череватый представляет восточную группировки ВСУ. У военного есть ученая степень кандидата политических наук.

Ранее Череватый рассказал о главной цели для ВСУ. По его словам, российская система радиоэлектронной борьбы является более мощной, чем украинская. «Российские станции РЭБ — это цель №1», — отметил он. До этого эффективность российских систем РЭБ признал министр обороны Украины Алексей Резников.