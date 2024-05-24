Популярный телеведущий заявил о смелости КВН

Телеведущий Маркони заявил, что в КВН очень много смелости

Популярный российский телеведущий Владимир Маркони раскрыл отношение к КВН. В интервью футболисту Федору Смолову, доступном на YouTube, он заявил, что ему нравится юмор в телеигре.

По мнению Маркони, телеигра превосходит другие юмористические шоу, выходящие на российском телевидении. «Очень много смелых ходов. Очень много смелости, которой ты вроде бы как уже не ожидаешь от телека», — высказался телеведущий.

Маркони также назвал телеигру большой корпорацией по производству удовольствия. Он подчеркнул, что телеигра продолжает жить.

Ранее Маркони высказался о возможности заменить Ивана Урганта в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Он заявил, что не может рассуждать об этом из-за контракта с телеканалом «Россия 1».

В июне 2022 года Маркони провел игры Первой лиги КВН вместо Александра Маслякова, заразившегося коронавирусом в феврале того же года. Он отметил, что ему понравилось работать в телеигре. Телеведущий также подчеркнул, что все участники юмористического проекта были в отличной форме.