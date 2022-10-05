Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Известный ведущий описал впечатления от работы в КВН

Шоумен Владимир Маркони назвал классным опыт работы ведущим игр Первой лиги КВН в Перми
Владимир Маркони

Владимир Маркони. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Известный российский шоумен Владимир Маркони описал впечатления от работы ведущим игр Первой лиги КВН. В эфире радиостанции «Юмор FM», запись которого доступна на YouTube, он назвал этот опыт классным.

«Это было классно, да-да-да, мне было очень интересно посмотреть состояние КВН, про что шутят, как все выглядит. И все в отличной форме!» — заявил шоумен.

Маркони в июне 2022 года провел игры 1/4 финала Первой лиги КВН. Все они состоялись в Перми.

Ранее актер и бывший участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Станислав Ярушин рассказал, что ему предложили провести Летний кубок КВН. Вместе с тем он отметил, что пока не договорился об участии в мероприятии.

В феврале руководитель и ведущий КВН Александр Масляков объявил, что заразился коронавирусом и пропустит первые игры нового сезона КВН. Вместо него программу вели актер Дмитрий Нагиев, юморист Вадим Галыгин, шоумены Дмитрий Хрусталев и Валдис Пельш. Одну игру также провел сам Масляков. В сентябре его сын Александр Масляков-младший сообщил, что глава телеигры вернулся в КВН в качестве члена жюри игр Высшей лиги.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России
Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста
Канцлер Германии назвал ошибку в обеспечении страны газом
Российские хакеры обрушили сайты госорганов США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.