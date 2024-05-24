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13:48, 24 мая 2024Бывший СССР

Последствия удара по поезду с танками ВСУ под Харьковом попали в сеть

Опубликованы кадры последствий удара по составу с техникой ВСУ под Харьковом

Кадр: Telegram-канал «ИЗНАНКА»

Последствия удара ВС России по составу с украинской техникой под Харьковом попали в сеть. Кадрами поделилось госпредприятие «Украинская железная дорога» в Telegram.

Из официального сообщения известно, что на станции Люботин в Харьковской области повреждены пути, нерабочие грузовые вагоны, несколько зданий и вагон электропоезда. «Обошлось без жертв и травмированных», — заявили в украинской компании.

Российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожному составу с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом 23 мая. Известно, что поезд перевозил десять украинских танков. Их уничтожили в месте разгрузки на станции Люботин.

В тот же день мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что за 15 минут в городе также прозвучало около десяти взрывов. Накануне российские войска заняли 49 населенных пунктов в Харьковской области.

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      Маргарита Миронова
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