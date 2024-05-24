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14:52, 24 мая 2024Экономика

Предприниматели положительно оценили перспективы бизнеса в России

ЮKassa: 74 % предпринимателей заявили о подходящем времени для запуска бизнеса

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Большинство российских предпринимателей положительно оценили перспективы для бизнеса в стране. Об этом со ссылкой на исследование экспертов сервиса для приема онлайн- и офлайн-платежей ЮKassa пишут «Известия».

О подходящем времени для запуска своего дела заявили 74 процента опрошенных, не согласились с ними 23 процента, еще три — затруднились с ответом. Самыми перспективными отраслями для бизнеса респонденты назвали IT (26 процентов), производство и ремонт оборудования (15 процентов), торговлю (14 процентов), образование (12 процентов) и инфобизнес (10 процентов).

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В текущих условиях только два процента опрошенных верят, что можно развивать бизнес только в офлайн, 62 процента собираются совмещать офлайн и онлайн, а 36 процентов рассчитывают только на онлайн. Чуть меньше половины респондентов (42 процента) хотят сосредоточить свои усилия только на российском рынке, 21 процент предпочел работать с дружественными странами, а 31 процент заявил, что верит в перспективы международного бизнеса.

Четверть предпринимателей (27 процентов) заявили, что на открытие бизнеса требуется сумма от 0,5 до 1 миллиона рублей, 16 процентов ответили, что денег необходимо больше, от 1 до 2-3 миллионов, еще 18 процентов опрошенных сказали, что минимальная величина стартового капитала должна быть больше трех миллионов рублей.

Ранее Центробанк России подготовил детали механизма кредитных каникул для бизнеса. Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута рассказал, что ЦБ предлагает предоставлять кредитные каникулы компаниям на срок до шести месяцев по каждому кредитного договору, но только один раз за весь срок его действия. Воспользоваться приостановкой платежей по займу сможет малый и средний бизнес, а также микропредприятия.

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