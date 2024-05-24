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00:22, 24 мая 2024Бывший СССР

Раскрыт устраивающий украинских военных исход конфликта

Экс-депутат Рады Олейник: ВСУ устроит корейский вариант с потерей территорий

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознают неизбежность территориальных потерь в конфликте с Россией, в связи с чем они готовы пойти хотя бы на корейский вариант. Такой устраивающий бойцов исход конфликта раскрыл экс-депутат Верховной Рады республики Владимир Олейник, передает РИА Новости.

Так Олейник прокомментировал заявление полковника ВСУ Александра Бакулина телеканалу ABC News, в котором он предположил, что Киеву придется пойти на территориальные уступки ради окончания кризиса. Военнослужащий напомнил об опыте Финляндии, которая претерпела территориальные изменения в результате Советско-финляндской войны, проходившей с 1939 по 1940 годы.

По мнению бывшего народного депутата, украинцы, участвующие в боевых действиях в зонах соприкосновения с ВС России, понимают, какие силы уже были задействованы и какие еще находятся в резерве.

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