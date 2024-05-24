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10:44, 24 мая 2024Ценности

Рита Ора станцевала в откровенном образе

Британская певица Рита Ора показала фигуру в красном спортивном топе

Кадр: @ritaora

Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора показала фигуру в откровенном образе. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 33-летняя знаменитость танцевала в красном спортивном комплекте нижнего белья, состоящем из топа на широких бретелях и трусов с высокой посадкой. Поверх упомянутых вещей звезда надела широкие белые штаны. При этом исполнительница показала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

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В качестве аксессуаров она выбрала синюю бейсболку и солнцезащитные очки в желтой оправе. Кроме того, она надела красные кеды и распустила вьющиеся волосы.

Ранее в мае Рита Ора снялась в трусах. Знаменитость показала серию фото, на одном из которых предстала в комплекте, состоящем из футболки и трусов с принтом в клетку. Помимо этого, она примерила белые облегающие ботфорты.

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      Екатерина Ештокина
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