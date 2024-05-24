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15:40, 24 мая 2024Бывший СССР

Россия ударила по поезду с танками ВСУ. На Украине показали последствия атаки

Появились фото последствий удара ВС РФ по составу с техникой ВСУ под Харьковом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили железнодорожный состав с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Люботин Харьковской области. Поезд попал под удар, когда находился на разгрузочной станции.

Госпредприятие «Украинская железная дорога» рассказало о последствиях атаки. По его данным, ночью 23 мая российские военные нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. В результате атаки повреждены пути, несколько зданий, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

В пресс-службе также уточнили, что при ударе никто не пострадал, а поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику. На фотографиях, опубликованных предприятием, запечатлены крупные разрушения.

Мэр Харькова Игорь Терехов в свою очередь сообщал, что за 15 минут в городе прогремело около десяти взрывов.

Россия заняла 49 населенных пунктов в Харьковской области

Глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что ВС РФ заняли в регионе 49 населенных пунктов. Так, в Купянском районе под контроль ВС РФ перешли 36 населенных пунктов, а в северной части области — 13.

22 мая Минобороны России заявило, что подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области.

В ведомстве уточнили, что российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике подразделениям 3-й танковой и 57-й мотопехотной бригад ВСУ возле Волчанских Хуторов, Белого Колодезя и Петропавловки.

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