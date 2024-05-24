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17:03, 24 мая 2024Путешествия

Россияне полюбили отдых на африканском курорте

В Coral Travel сообщили о двукратном росте продаж туров на Маврикий

Фото: Peter Schickert / imagebroker.com / Globallookpress.com

Туроператор Coral Travel сообщил о двукратном росте продаж туров на Маврикий по сравнению с 2023 годом. О том, что россияне полюбили отдых на этом африканском курорте, пишет «Интерфакс».

Специалист отдела индивидуальных направлений компании Кира Ганжа отметила, что отечественных путешественников привлекают на Маврикии хорошее соотношение цены и качества, экскурсионные программы, отличные отели и перелет с удобной пересадкой.

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В Coral Travel добавили, что дефицита перевозки на этом направлении нет: туристы летают туда через Турцию или Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее посол России в Республике Маврикий Константин Климовский заявил, что власти этой страны ведут работу по введению карт «Мир». Однако, по его словам, пока сложно с уверенностью сказать, что туристы смогут расплачиваться этими картами в 2024 году.

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      Алина Черненко
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