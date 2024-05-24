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18:36, 24 мая 2024Экономика

Россияне пожертвовали деньгами ради удаленки

Superjob: женщины в России требуют удаленной работы чаще, чем мужчины

Фото: Christin Hume / Unsplash

В России больше 20 процентов жителей, решивших перейти на дистанционную занятость, просто поставили своих начальников перед фактом. К такому выводу пришли эксперты портала Superjob.ru.

По их данным, в России перехода на удаленный либо гибридный график занятости чаще всего просят сами работники — таких насчитывается 43 процента. Более того, женщины в этом плане оказались инициативнее мужчин (47 процентов к 40)

Добиваться удаленки россияне предпочитают по-разному. Так, если верить результатам опроса, 22 процента респондентов просто поставили своих руководителей перед фактом, а 8 процентов сослались на то, что трудиться вне офисных стен им просто комфортнее.

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Однако чаще всего россияне апеллировали к тому, что на работу им приходится добираться долго, на что требуется больше денег. К такой аргументации прибегли 18 процентов.

Кроме того, 12 процентов из принявших участие в опросе объяснили, что в беседе с начальством сумели доказать ему, что для самой компании будет выгодно перевести их на дистанционный режим. Еще 8 процентов даже гарантировали рост своей продуктивности, если им разрешат трудиться из дома. Каждый двадцатый был вынужден согласиться на уменьшение заработной платы.

Наиболее категоричными оказались 4 процента опрошенных, признавшихся, что добились желаемого, пригрозив начальству увольнением.

Ранее выяснилось, что большинство россиян стали чувствовать себя лучше и продуктивнее, когда начали работать не в офисе, а дома. Более того, каждый третий обнаружил, что стал продуктивнее, а 54 процента рассказали, что, работая дома, никогда не страдали от выгорания.

Также есть информация, что россияне, которые в 2023 году соглашались работать в офисе, могли рассчитывать на более высокую заработную плату, чем их коллеги, оставшиеся выполнять свои обязанности из дома. При этом работодатели особенно ценят тех соискателей, которые вышли на удаленку раньше прочих и поэтому уже смогли максимально эффективно наладить свой рабочий процесс.

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