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11:30, 24 мая 2024Ценности

Российская блогерша вышла на публику в бюстгальтере и была раскритикована в сети

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский блогер-миллионник Карина Нигай посетила церемонию вручения премии RU TV в откровенном наряде и была раскритикована в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя инфлюэнсерша вышла в свет в сшитой из нескольких слоев ткани асимметричной юбке и бюстгальтере на тонких бретелях. Помимо этого, она надела длинные атласные перчатки и белые босоножки на высоких каблуках в тон образу.

Свой образ юзерша дополнила собраной укладкой с массивным декоративным цветком на голове и многочисленными украшениями серебряного цвета на шее. Вдобавок стилисты сделали Нигай мейкап в нейтральных тонах.

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Пользователи сети оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Возможно, я покажусь старомодной, но в лифчике, Карл... Карина красивая, но в лифчике???», «Кто автор этого дивного наряда?», «Верх можно было по-другому», — заявили они.

Ранее в мае Нюша вышла в свет в откровенном наряде. 33-летняя исполнительница посетила церемонию вручения премии RU TV в белом наряде, состоящем из укороченного топа с кристаллами и стразами и шелковой юбки длины макси.

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      Екатерина Ештокина
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