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06:38, 24 мая 2024Россия

Российский расчет БПЛА уничтожил более тысячи целей

Минобороны: расчет БПЛА в одиночку уничтожил более тысячи целей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одиночку уничтожил более тысячи целей с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Отмечается, что подразделение 1-го армейского корпуса «Южной», о котором идет речь, использует ударные FPV-дроны. В данный момент расчет сражается на донецком направлении.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 34 украинских БПЛА в зоне СВО. Кроме того, расчеты ПВО уничтожили две французские управляемые авиационные бомбы Hammer, а также американский снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, в Министерстве обороны заявили об установлении Вооруженными силами России контроля над Клещеевкой в Донецкой народной республике. Потери ВСУ на этом направлении составили более 365 человек.

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      Евгений Силаев
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