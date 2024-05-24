Российский турист решил поплавать под водой на Мальдивах и не выжил

Россиянин решил поплавать с маской под водой на Мальдивах и не выжил

Российский турист решил поплавать под водой с ластами и маской и не выжил. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 24 мая.

Уточняется, что несчастный случай произошел на одном из курортов Мальдивских островов. Россиянина вытащили из воды и госпитализировали, но еще до его прибытия в медучреждение врачи констатировали, что выжить ему не удалось.

Ранее российский турист прыгнул в реку с 50-метровой высоты в турецкой Аланье и не выжил. 37-летний Александр Е. ночью выпивал с местным жителем у плотины Дим. Спутник россиянина рассказал, что в какой-то момент мужчина решил искупаться, нырнул в реку и не смог выплыть.