Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:30, 24 мая 2024Путешествия

Российский турист решил поплавать под водой на Мальдивах и не выжил

Россиянин решил поплавать с маской под водой на Мальдивах и не выжил

Фото: Pxhere

Российский турист решил поплавать под водой с ластами и маской и не выжил. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 24 мая.

Уточняется, что несчастный случай произошел на одном из курортов Мальдивских островов. Россиянина вытащили из воды и госпитализировали, но еще до его прибытия в медучреждение врачи констатировали, что выжить ему не удалось.

Ранее российский турист прыгнул в реку с 50-метровой высоты в турецкой Аланье и не выжил. 37-летний Александр Е. ночью выпивал с местным жителем у плотины Дим. Спутник россиянина рассказал, что в какой-то момент мужчина решил искупаться, нырнул в реку и не смог выплыть.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      Мужчин предупредили об опасных последствиях любви к пиву

      На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ

      В России оценили новые ракеты для «Стрел»

      «Мисс Россия» появилась на иностранном аукционе в оголяющем тело платье

      Лукашенко рассказал о желающих возглавить Украину

      Путин объяснил необходимость легитимной власти на Украине

      Петагон отказался комментировать по запросу журналистов удары ВСУ по Крыму

      Выжившая после удара молнии женщина рассказала о появлении пророческого дара

      В Госдуме оценили призыв к запрету на смену гражданства российским фигуристам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше