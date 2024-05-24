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12:14, 24 мая 2024Силовые структуры

Российский военный получил срок за оставление места службы

В Челябинской области военный получил срок за оставление места службы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Челябинской области военного приговорили к двум годам лишения свободы за самовольное оставление места службы. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщает Ura.ru.

Полученный срок он будет отбывать в колонии общего режима.

По данным издания, в ноябре 2022 года — в период проходившей в стране частичной мобилизации — он заключил новый контракт, а в июле 2023 года вышел в отпуск, из которого решил не возвращаться, полагая, что его четырехмесячный контракт закончился. Он устроился на работу, несмотря на предупреждения о том, что в период мобилизации основания для увольнения со службы ограничены.

7 мая в Новосибирске вынесли приговор российскому военнослужащему Владимиру Высоцкому, дезертировавшему из части.

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      Владимир Седов
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