Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:39, 24 мая 2024Мир

Румыния захотела стать основным производителем боеприпасов для Abrams

Румыния заявила о желании стать основным производителем боеприпасов для Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр экономики Румынии Раду Опря в эфире телеканала Digi 24 рассказал о намерении страны стать главным производителем боеприпасов для танков Abrams.

«Мы хотим, чтобы Румыния стала основным производителем боеприпасов для танков Abrams», — заявил он,

Глава ведомства отметил, что в стране уже была проведена необходимая экспертиза и у Бухареста имеется конкретный проект по данному вопросу. Он уточнил, что для того, чтобы производить боеприпасы, необходим пороховой завод, одобрение на строительство которого уже было получено от Европейской комиссии.

Ранее стало известно, что один из переданных Украине танков M1A1SA Abrams оснастили дополнительными блоками динамической защиты (ДЗ) и решетчатым экраном для защиты крыши башни, который называют мангалом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Авторитетного среди военных генерала Попова не выпустили из СИЗО. Он шутил и заявил в суде, что «бывало и хуже»

      Пашинян рассказал о становлении Реальной Армении

      Румыния захотела стать основным производителем боеприпасов для Abrams

      Полковник ВСУ возглавил украинское новостное агентство

      В США заявили о поступлении выделенной Украине помощи на линию фронта

      США выделили Украине очередную партию оружия

      Лисовец рассказал о жизни в 9-метровой комнате с алкоголиками

      Российская таможня помешала вывезти на Украину установки для сброса ракет

      Британию предостерегли от каких-либо манипуляций с российскими активами

      18-летняя девушка захватила власть в банде бойфренда и стала наркобаронессой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше