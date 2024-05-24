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18:08, 24 мая 2024Экономика

Сборщикам российских машин отменили выходной

«АвтоВАЗ» объявил ближайшую субботу рабочей для сборщиков Lada Granta и Niva

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» объявил субботу, 25 мая, рабочей для линий сборки автомобилей Lada Granta и Niva, со ссылкой на главу первичной профсоюзной организации предприятия Сергея Зайцева сообщает «Интерфакс».

По словам профсоюзного деятеля, компенсацию за работу в выходной сотрудникам предоставят «в соответствии с действующим коллективным договором».

План производства «АвтоВАЗа» на 2024 год составляет 500 тысяч машин, напоминает агентство. Как сообщала российская компания, во время недавнего корпоративного отпуска для увеличения производительности конвейера сборки автомобилей семейства Niva были проведены работы в производствах шасси, двигателей, кузнечных поковок, алюминиевого литья.

Большинство автомобилей марки Lada подорожали после майских праздников примерно на 50 тысяч рублей. Так, версия Lada Granta Classic, стоившая раньше 799 тысяч рублей, теперь обойдется покупателям в 851 тысячу, а внедорожник Lada Niva Travel, цены на который до подорожания начинались от 1,198 миллиона рублей, теперь стартуют от 1,25 миллиона.

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      Дмитрий Воронин
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