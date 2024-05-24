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04:00, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Сделанное на чердаке дома фото напугало пользователей сети

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником Pillmo опубликовал на портале фото, сделанное на чердаке его дома. В комментариях читатели признались, что увиденное удивило и напугало их.

К публикации автор прикрепил два фото, сделанных внутри чердака с треугольной крышей. К потолку на нем были прикреплены деревянные балки, на которые подвесили розовые шторы. «Я не ожидал увидеть такое, впервые попав на свой чердак», — подписал пост парень. Он объяснил, что он жил в этом доме несколько лет, но ни разу не заходил на чердак.

В комментариях читатели заявили, что снимки напомнили им сцены из фильмов ужасов про оккультные ритуалы. Кроме того, они в шутку предположили, что на чердаке автора публикации могут жить привидения. Другие пользователи отметили, что чердак на фото напомнил им место для детских игр. «Я бы сделал здесь уголок для чтения или другого отдыха. У вас есть отличное большое пространство, которое можно обустроить. Займитесь этим», — написал один из них.

Ранее девушка опубликовала на Reddit фото чужого участка и напугала пользователей сети. На снимке был запечатлен дом на колесах и стоящий рядом с ним бежевый гроб.

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