Шольц назвал ксенофобскую вечеринку немецкой молодежи отвратительной

Spiegel: Шольц счел ксенофобскую вечеринку немецкой молодежи неприемлемой

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на ксенофобскую вечеринку немецкой молодежи и счел выкрикиваемые на ней лозунги отвратительными. Об этом сообщает Spiegel.

«Совершенно ясно: такие лозунги отвратительны, они неприемлемы. И в этом не может быть никаких сомнений», — заявил Шольц.

Канцлер Германии также призвал направить все действия «именно на то, чтобы не допустить распространения этого явления».

Ранее издание Bild сообщило, что немецкая «золотая молодежь» устроила ксенофобскую вечеринку в элитном баре. Молодые люди выкрикивали нацистские лозунги и зиговали, а также снимали себя на видео и пели «Германия для немцев, иностранцы вон!»