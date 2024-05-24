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16:42, 24 мая 2024Мир

Шольц назвал ксенофобскую вечеринку немецкой молодежи отвратительной

Spiegel: Шольц счел ксенофобскую вечеринку немецкой молодежи неприемлемой

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на ксенофобскую вечеринку немецкой молодежи и счел выкрикиваемые на ней лозунги отвратительными. Об этом сообщает Spiegel.

«Совершенно ясно: такие лозунги отвратительны, они неприемлемы. И в этом не может быть никаких сомнений», — заявил Шольц.

Канцлер Германии также призвал направить все действия «именно на то, чтобы не допустить распространения этого явления».

Ранее издание Bild сообщило, что немецкая «золотая молодежь» устроила ксенофобскую вечеринку в элитном баре. Молодые люди выкрикивали нацистские лозунги и зиговали, а также снимали себя на видео и пели «Германия для немцев, иностранцы вон!»

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      Елизавета Мытарева
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