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14:41, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Собчак прокомментировала новости о работе Такера Карлсона на российском ТВ

Собчак заявила, что новости о Карлсоне напомнили ей историю с Ларри Кингом и RT

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что американский журналист Такер Карлсон запустил собственное шоу на канале «Россия 24», которая распространилась в СМИ, но впоследствии была опровергнута. Об этом она высказалась в выпуске шоу «Осторожно, новости», доступном на YouTube.

Собчак заявила, что информация о работе Карлсона с российским телеканалом напомнила ей ситуацию с американским телеведущим Ларри Кингом и телеканалом RT, произошедшую в 2013 году. Представители канала утверждали, что легенда телевидения США стал их сотрудником и ведет собственное интервью-шоу. «Легенда тем временем немного охренела и напомнила, что это просто лицензия на показ независимого от RT продукта», — отметила Собчак.

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Ранее команда Такера Карлсона опровергла информацию о том, что журналист будет вести программу на канале «Россия 24». Глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон назвал подобные сведения ложью.

21 мая в СМИ распространились сведения о том, что американский журналист стал ведущим собственного шоу TUCKER на «России 24». В сообщениях говорилась, что программа стала совместным проектом «Карлсон ТВ» и российского канала. Первый выпуск, посвященный передаваемой клещами болезни, вышел 18 мая. Однако тот же сюжет без перевода на русский был опубликован на YouTube-канале журналиста еще 10 мая.

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