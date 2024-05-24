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05:19, 24 мая 2024Мир

Стало известно о планах США назначить американца советником сил Палестины

Politico: США хотят сделать американца советником сил Палестины после конфликта
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Amir Cohen / Reuters

Администрация США планирует отправить американского чиновника в качестве главного гражданского советника сил Палестины после завершения конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС. Об этом пишет издание Politico.

По данным источников, советник будет располагаться в регионе и контактировать с командующим силами — он будет либо палестинцем, либо представителем одной из арабских стран.

Власти Соединенных Штатов все еще обсуждают, какими официальными полномочиями будет обладать этот чиновник. Однако уточняется, что это часть плана Вашингтона сыграть «заметную роль» в выводе сектора Газа из хаоса. Как отмечают источники, советник не будет находиться на территории Газы.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден может лишиться поддержки на предстоящих президентских выборах из-за его политики относительно конфликта в секторе Газа.

Также сорок американских конгрессменов призвали Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена прекратить поставки оружия Израилю.

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      Юлия Мискевич
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