Убегающий от полицейских и перепрыгивающий забор в Москве лось попал на видео

Перепрыгивающего через забор в Новогиреево лося сняли на видео

Лося, ранее замеченного на улицах московского района Новогиреево, увидели вновь и сняли на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На видео животное перепрыгивает через забор и убегает во дворы. Его продолжают преследовать полицейские.

Ранее сообщалось, что утром в Новогиреево местные жители заметили двух лосей. Один из них плавал в Кошачьем пруду, а другой попал под автобус, но продолжил свои скитания по московским улицам.