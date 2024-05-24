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18:07, 24 мая 2024Россия

Украина атаковала несколько российских населенных пунктов

Белгородский губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковали села Красное и Малиновка

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в селе Красное Шебекинского городского округа украинский дрон сбросил взрывчатку, повредив. кровлю, фасад и стекла магазина. Еще один беспилотник атаковал село Муром, где повреждения получила линия электропередачи. Помимо этого, в селе Малиновка в результате атаки FPV-дрона повреждена легковая машина.

Пострадавших во всех случаях нет, подчеркнул, Гладков. На местах работают оперативные службы.

Ранее под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. По словам Гладкова, снаряд попал в одно нежилое частное домовладение. Также повреждена линия электропередачи, в результате чего без света остались жители шести населенных пунктов.

ЖЗЛ
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