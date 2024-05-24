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17:47, 24 мая 2024Бывший СССР

В Армении анонсировали обращение Пашиняна к народу

Багдасарян: Пашинян 24 мая обратится к населению Армении
СюжетНаселение России:

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратится к населению страны вечером 24 мая. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян.

«Сегодня в 21:00 (20:00 по московскому времени — прим. «Ленты.ру») Никол Пашинян обратится к народу», — написала Багдасарян.

Ранее Пашинян высказывался на фоне протестов движения «Тавуш во имя родины», которое возглавил архиепископ Баграт Галстанян. Премьер сообщал, что армянская церковь является «агентом влияния».

22 мая также стало известно о задержании в Армении мужчины, подозреваемого в подготовке к захвату здания правительства, парламента и полиции во время митинга 26 мая. По информации «Sputnik Армения», задержанным является Грачья Гевондян. В его отношении было возбуждено уголовное дело.

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      Екатерина Грищенко
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