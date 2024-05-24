В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о раздавшемся в городе взрыве

В Харькове раздался взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!», — предупредил население глава города.

В каком именно районе Харькова прогремел взрыв, не уточняется. Информация о повреждении объектов также отсутствует.

В 17:00 в пятницу в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Соответствующие данные приводятся на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.