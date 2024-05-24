В Киеве опровергли завершение обучения украинских пилотов управлению F-16

Евлаш: украинские пилоты продолжат подготовку по управлению F-16 в Европе

Украинские пилоты продолжат подготовку по управлению истребителями F-16 после завершения обучения в США. Об этом сообщил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Илья Евлаш, пишет агентство УНИАН.

«Конечно, учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться и дальше для того, чтобы уже в дальнейшем прибыть на Украину», — отметил Евлаш.

Спикер ВВС Украины добавил, что процесс обучения пилотов является постоянным и непрерывным не только для пилотов, но и для инженеров.

Ранее сообщалось о завершении в Соединенных Штатах обучения управлению F-16 первой партии украинских пилотов. Оставшаяся часть летчиков с Украины закончит его в августе 2024 года.

22 мая стало известно о призыве американских конгрессменов к шефу Пентагона Ллойду Остину нарастить обучение украинских военных пилотов управлению F-16. Они отметили недостаточным прохождение курса всего 12 летчиками.

