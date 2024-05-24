WP: переданные ВСУ западные боеприпасы не выдерживают технологию помех России

Переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы американского производства со спутниковым наведением теряют эффективность из-за российской технологии помех. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

«Глушение Россией систем наведения современного западного оружия, включая артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением и высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS, (...) заставило официальные лица в Киеве срочно обратиться за помощью к Пентагону, чтобы получить модернизацию от производителей оружия», — говорится в публикации.

По данным издания, в результате Киев столкнулся с «чрезмерно бюрократическим процессом», который замедлил решение вопроса с Вашингтоном по улучшению неисправного вооружения.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что у Запада нет оружия, которое было бы способно помочь Украине избежать неудач на поле боя. Он напомнил об американских дальнобойных ракетах ATACMS, которые сегодня успешно сбивают российские военные, а также об американских танках, которые также регулярно уничтожаются на передовой.