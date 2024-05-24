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18:09, 24 мая 2024Путешествия

В летевший из Турции в Россию пассажирский самолет ударила молния

Aviaincident: в летевший из Антальи самолет Red Wings ударила молния

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В самолет российской авиакомпании Red Wings с пассажирами на борту во время полета ударила молния. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

По данным источника, нештатная ситуация произошла в четверг, 23 мая, с Boeing-777-200, летевшим из турецкой Антальи в Новосибирск. Уточняется, что оборудование лайнера во время инцидента не пострадало. Посадка воздушного судна в аэропорту Толмачево прошла благополучно.

14 мая молния ударила в самолет британской бюджетной авиакомпании Easyjet во время полета. Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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      Алина Черненко
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