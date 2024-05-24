В МАГАТЭ назвали способ избежать аварии на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: только переговоры позволят избежать аварии на ЗАЭС

Только переговоры позволят избежать ядерной аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), так как ситуация на месте очень нестабильна. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает RTS.

«Это присутствие (сотрудников МАГАТЭ на ЗАЭС — прим. «Ленты.ру») имеет решающее значение, считает Рафаэль Гросси. Он считает переговоры единственным способом избежать ядерной катастрофы в регионе. Но он подчеркивает, что в настоящее время нельзя говорить о стабилизации, поскольку ситуация остается крайне нестабильной», — пишет издание.

Гросси подчеркнул, что агентство старается держать ситуацию под контролем и достичь конца конфликта без ядерной аварии. По его словам, МАГАТЭ постоянно присутствует на станции, что позволяет агентству обсуждать этот вопрос как с Киевом, так и с Москвой.

Ранее Гросси заявлял, что обеспокоен зависимостью ЗАЭС от нескольких внешних линий электропередачи (ЛЭП). По его словам, зависимость крупнейшей атомной электростанции Европы от одной или двух линий электропередачи является источником глубокой обеспокоенности и явно не является устойчивой.