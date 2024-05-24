В России впервые засняли защищающего добычу снежного барса

В России впервые появились уникальные кадры ирбиса, защищающего добычу

В России фотоловушки впервые засняли снежного барса, защищающего пойманную им добычу. Кадры, представленные в ходе Всероссийского учета снежного барса, прошедшего при поддержке Межрегиональной Ассоциации «Ирбис» и координации Национального парка «Сайлюгемский», поступили в редакцию «Ленты.ру».

На записи видно, как краснокнижный дикий зверь лежит на бездыханном козероге. «Впервые в России были получены уникальные кадры ирбиса, охраняющего пойманного им козерога», — заявили в источнике.

Ранее в мае в Марий Эл фотоловушки сняли уникальную медведицу с шестью медвежатами. Уточняется, что семейство пришло к кормушке охотничьего хозяйства «Лесовод» за лакомством, где их поймала камера.