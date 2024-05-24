В России захотели поставлять больше удобрений в некоторые страны

«Известия»: Россия создаст инфраструктуру для поставки удобрений в Африку

В России захотели создать инфраструктуру для экспорта сельскохозяйственной продукции, химикатов, удобрений, чугуна и стали в страны Африки, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. О желании поставлять больше удобрений в некоторые страны сообщает газета «Известия».

Правительство собирается продлить действие нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» с 2024 до 2030 года. Эта мера должна увеличить объем торговли с ЕАЭС в 1,5 раза, до 248,1 миллиарда долларов и нарастить объем взаимных инвестиций между странами. Нацпроект предполагает переориентацию несырьевого неэнергетического экспорта на дружественные рынки.

Помимо строительства транспортно-логистических центров, промышленных парков и иной инфраструктуры, в кабмине намерены провести раскатку приоритетных международных транспортно-логистических коридоров (МТЛК) — это Северный морской путь и коридор Север-Юг, а также МТЛК в направлении Латинской Америки и Африки.

«В России много производителей с качественной, конкурентоспособной продукцией, которая может успешно продаваться за рубежом. Наш агроэкспорт в виде зерна и масла уже присутствует почти во всех дружественных странах (кроме Индонезии и Бразилии), мы работаем над тем, чтобы добраться до конечного потребителя с продовольственной продукцией высоких переделов», — заявили в Российском экспортном центре (РЭЦ).

В начале 2024 года российские компании резко увеличили экспорт удобрений в Индию. Их доля в общем объеме поставок в страну выросла с 23 до 34 процентов. При этом экспорт из РФ в индийском направлении снижается как в физическом выражении (на 15 процентов год к году), так и в денежном (вдвое, до 231 миллиона долларов). В указанный период азиатская страна уменьшила ввоз российских удобрений на 43 процента, до 1,8 миллиона тонн.