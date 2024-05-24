В США анонсировали выступление Нетаньяху

Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью в конгрессе США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время выступит с речью на совместном заседании палат Конгресса США. Такой анонс сделал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, пишет РИА Новости.

«В ближайшее время мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса», — отметил он.

По словам Джонсона, данное событие продемонстрирует поддержку израильского правительства со стороны Вашингтона в кризисный период.

При этом конкретная дата ожидаемого выступления Нетаньяху в Конгрессе пока не раскрывается.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал ликвидировать МУС после запроса прокурора ордеров на арест Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта. По его словам, суд действует как политический инструмент для врагов Израиля, которые приравнивают Нетаньяху и Галанта к террористам.

В свою очередь, Биньямин Нетаньяху провел параллель между запросами прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордеров на арест с обвинениями против бывшего президента США Франклина Рузвельта и бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и Адольфом Гитлером.

По словам премьера, данные обвинения являются возмутительными и создают опасную «ложную симметрию».