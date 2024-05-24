В США предрекли печальные для Украины последствия отказа от переговоров

Ведущий Hill TV Соаве: Украина будет поглощена в случае отказа от переговоров

Украина будет поглощена в случае отказа от начала переговоров в ближайшее время. Печальную судьбу предрек ведущий канала Hill TV Робби Соаве.

«Настало время для дипломатии или мы дойдем до того, что вся Украина будет поглощена» — сказал Соаве.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в удручающем положении. Солдаты отступают и теряют территорию, а в рядах армии царит развал, подчеркнул ведущий.

Ранее полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков рассказал, что ситуация на фронте с каждым днем становится все хуже для ВСУ. Армии постоянно приходится перебрасывать свои резервы из-за проблем на нескольких направлениях одновременно.