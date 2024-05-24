В США рассказали о провокации ЦРУ у границ России

Полковник Уилкерсон: ЦРУ стремится отвлечь Путина «цветной революцией» в Грузии

Беспорядки в Грузии инспирированы ЦРУ, которое стремится отвлечь внимание президента РФ Владимира Путина от спецоперации на Украине. С таким предположением выступил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Подозреваю, что происходящее (беспорядки в Грузии) координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место», — рассказал полковник в отставке.

Так, по словам Уилкерсона, многие официальные лица в Грузии тесно связаны с Вашингтоном. Путина ранее вряд ли беспокоило влияние ЦРУ в Тбилиси. Однако активные действия американских агентов якобы могут привлечь внимание российского руководства, считает военный.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что власти США объявили о пересмотре двухстороннего сотрудничества с Грузией в связи со скандальным законом об иноагентах.

Кроме того, Брюссель может лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз в случае принятия законопроекта об иноагентах. Все зависит от того, как в Грузии пройдут следующие выборы.

Ранее в спецслужбе Грузии сообщили о готовящихся беспорядках с участием украинцев на митингах в Тбилиси.

Накануне сообщалось, что вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на закон «О прозрачности иностранного влияния» преодолеют 28 мая.

