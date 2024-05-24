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19:35, 24 мая 2024Забота о себе

Врач назвала правила безопасного начала купального сезона

Терапевт Куприна: в начале купального сезона нельзя нырять с разбега в воду

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Люди без закалки могут начинать купальный сезон в природных водоемах не раньше, чем когда температура воды поднимется выше плюс 18 градусов, а температура воздуха — выше плюс 22 градусов, рассказала врач-терапевт Светлана Куприна. Правила безопасного открытия купального сезона она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По ее словам, для купания нужно выбирать проверенные, специально отведенные для этого места. Однако даже при соблюдении этого условия в начале купального сезона взрослым не следует находиться в воде дольше 15 минут, а детям — дольше трех минут. «Купаться дольше обозначенного времени можно, если вода прогрелась до 24 градусов по Цельсию и выше. Но и в этом случае лучше не находиться в воде более 40 минут», — объяснила Куприна.

Она также призвала не нырять с разбега в холодную воду в начале сезона. Куприна объяснила, что при быстром погружении в холодную воду резко сужаются кровеносные сосуды, что увеличивает нагрузку на сердце. Если у человека есть проблемы с сердцем, это может закончиться гипертоническим кризом, нарушениями сердечного ритма, сердечным приступом, судорогами икроножных мышц, предупредила врач.

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Кроме того, терапевт перечислила основные признаки переохлаждения, при которых нужно выйти из воды: это бледность кожи, синюшность губ, дрожь в теле, гусиная кожа, снижение двигательной активности, частые позывы к мочеиспусканию.

Если заметили что-то подобное, сразу же выходите из воды и постарайтесь согреться. Разотрите тело полотенцем, переоденьтесь в сухую одежду, выпейте теплый напиток. Хорошо помогают также подвижные игры

Светлана Купринаврач-терапевт

Ранее сопредседатель Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, кандидат медицинских наук Андрей Модестов предупредил о последствиях купания в проруби. По словам специалиста, погружение в ледяную воду без специальной подготовки грозит как минимум простудой или обострением хронических заболеваний.

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      Александра Лисица
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