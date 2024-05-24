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10:20, 24 мая 2024Ценности

Юлия Пересильд опубликовала фото в купальнике

39-летняя актриса Юлия Пересильд показала фигуру в купальнике на Пхукете

Фото: @juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Вызов» снялась на фоне моря во время отдыха на Пхукете, Таиланд. 39-летнюю артистку запечатлели в черном купальнике с прямоугольным вырезом в районе груди. Также она надела белую накидку с цветочным принтом и убрала волосы в пучок, украсив их цветком красного оттенка.

В то же время знаменитость отказалась от макияжа и продемонстрировала естественную внешность на фото.

Ранее в мае 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова снялась в откровенных позах в нижнем белье.

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      Карина Черных
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