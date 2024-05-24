Президент Зеленский: США передадут Украине столь необходимые дальнобойные ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый пакет помощи, который Киев получит от США. Об этом он написал в социальной сети X.

Зеленский оценил новый пакет помощи США и подчеркнул, что он обладает решающим значением, поскольку российские военные усиливают атаки по линии фронта. «Сегодня в Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов», — отметил он.

Украинский лидер добавил, что Киев получит от Вашингтона «столь необходимые дальнобойные ракеты».

Ранее США выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В пакет помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, а также противотанковый ракетный комплекс Javelin и AT-4.