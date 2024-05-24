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23:55, 24 мая 2024Бывший СССР

Зеленский оценил новый пакет помощи США

Президент Зеленский: США передадут Украине столь необходимые дальнобойные ракеты
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новый пакет помощи, который Киев получит от США. Об этом он написал в социальной сети X.

Зеленский оценил новый пакет помощи США и подчеркнул, что он обладает решающим значением, поскольку российские военные усиливают атаки по линии фронта. «Сегодня в Харькове я сам убедился в важности усиления наших сил для защиты наших людей, наших городов», — отметил он.

Украинский лидер добавил, что Киев получит от Вашингтона «столь необходимые дальнобойные ракеты».

Ранее США выделили Украине очередную партию оружия на 275 миллионов долларов. В пакет помощи войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, а также противотанковый ракетный комплекс Javelin и AT-4.

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      Марина Совина
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