Антонов прокомментировал заявления США о неготовности России к переговорам

Антонов: США переворачивают ситуацию, заявляя о неготовности РФ к переговорам

Россия рассматривает заявления представителей администрации США о якобы неготовности Москвы к мирным переговорам с Украиной как преднамеренную попытку перевернуть все «с ног на голову». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в разговоре с журналом Newsweek.

По его словам, США переворачивают ситуацию. Дипломат также отметил, что «ни о каком "замораживании" конфликта не может быть и речи». Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин «ничего подобного не говорил». В то же время Антонов указал, что любые российско-украинские соглашения должны учитывать ситуацию «на местах».

Ранее Анатолий Антонов заявил, что американские власти вновь демонстрируют отсутствие заинтересованности в прекращении боевых действий на Украине. Он пояснил, что США объявили об очередном пакете военной помощи Украине в пятницу — в тот же день, когда в России подтвердили готовность к переговорам.