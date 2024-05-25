Италия выступила против предложения разрешить ВСУ удары по России оружием НАТО

МИД Италии: страна не поддерживает идею разрешить Киеву бить по РФ оружием НАТО

Италия не поддержала предложение разрешить Украине наносить удары по России с помощью оружия НАТО. Позицию страны озвучил глава МИД Антонио Таяни, передает агентство ANSA.

Он подверг критике инициативу, с которой вступил генсек альянса Йенс Столтенберг, указав на опасность подобных заявлений. Итальянский министр предупредил, что такой шаг приведет к военной эскалации. «Истинное безумие, которое ставит мир на грань атомной войны. Наше военное оборудование должно использоваться внутри Украины», — заявил он.