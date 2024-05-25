Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:19, 25 мая 2024Мир

В США объяснили сложность контактов с законодателями России

Конгрессмен Масси: политизированность мешает контактам законодателей РФ и США

Фото: Unsplash

Конгрессмен Томас Масси объяснил, почему осложнены контакты законодателей США и России. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Масси заявил, что подобные контакты сложно проводить из-за политизированности Конгресса. «И любой, кто пойдет на это, будет демонизирован СМИ США», — отметил он.

Ранее Масси назвал недальновидными планы по изъятию активов России. По его мнению, это решение снижает желание других стран вкладываться в госдолг США.

До этого сообщалось, что страны G7 собрались продлить заморозку российских активов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В деле генерала Попова обнаружился основной фигурант, погибший в ходе СВО. Как он связан с арестованным офицером?

      В России назвали причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС

      В США объяснили сложность контактов с законодателями России

      В Крыму предложили объявить беспилотники НАТО законными целями

      Группировка «Юг» оценила потери трех бригад ВСУ

      Раскрыты последствия раскола в рядах ВСУ

      Пентагон заказал комплекты для авиабомб JDAM у компании Boeing

      В России начнут публиковать доменные имена сайтов-иноагентов

      Глава Пентагона вернулся к исполнению обязанностей

      США обвинили в незаинтересованности в мире на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше